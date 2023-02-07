دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي تنطلق الأحد المقبل بمشاركة 14 مؤسسة تعليمية وعسكرية

تنطلق الأحد المقبل منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة أكثر من 800 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 مؤسسة تعليمية وعسكرية يتنافسون في سبع مسابقات رياضية والتي تستمر حتى 6 أبريل المقبل.

وقال رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للدورة فيصل المقصيد في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة العامة للرياضة اليوم الثلاثاء إن الدورة تشمل إقامة مسابقات كرة قدم للبنين وكرة قدم الصالات للبنين والبنات وكرة الطائرة للبنين وللبنات وكرة السلة للبنات إضافة إلى رياضة (البادل) للبنين التي تجرى للمرة الأولى.

وأكد مقصيد حرص الاتحاد على تنظيم هذه الدورة للعام الثاني على التوالي تنفيذا لاستراتيجية (2021 – 2025) في دعم ورعاية طلبة المدارس والتعليم العالي رياضيا مشيرا إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من المؤسسات التعليمية والعسكرية سيسهم بنجاح الدورة.

وبين أن الدورة ستشهد مشاركة جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الشرطة لافتا إلى أن جميع المباريات ستقام على ملاعب وصالات هذه المؤسسات التعليمية.

وذكر غن المباريات التي ستنقل عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت يديرها حكام معتمدين من الاتحادات الرياضية المحلية لهذه الألعاب لضمان نجاحها فنيا مشيدا بجهود اللجان العاملة بالدورة وحسن استعداداتها لإنطلاق المسابقات.

وثمن مقصيد دعم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأنشطة الاتحاد مبينا أن الاتحاد وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المشاركة والهيئة العامة للرياضة سخروا كل امكاناتهم لإنجاح هذه الدورة الرياضية.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد الدكتور أحمد الحمدان في كلمة مماثلة حرص المؤسسات التعليمية على المشاركة في هذه الدورة الرياضية لما تمثله من فرصة لتنمية الشباب المنتمين لها بالحقل الرياضي.

وقال الحمدان إن الدورة ستبدأ بإقامة مسابقة البادل للبنين على ان تتوالى باقي المنافسات تباعا في حين سيقام حفل الختام للدورة على هامش المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم للصالات في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة.

من جهته قال قائد منتخب الكويت في كأس العالم 1982 اللاعب سعد الحوطي في كلمة مماثلة إن هذه الدورة تعد فرصة لاكتشاف المواهب الشابة بهذه الألعاب الرياضية من الجنسين داعيا الأسر إلى ضرورة تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة في سن مبكرة لما لها من فوائد صحية ونفسية وعلمية.

بدوره قال اللاعب الدولي السابق عبدالرضا عباس في كلمته إن هذا التجمع الرياضي يعد رافدا مهما لتقديم جيل رياضي واع يشغل وقت فراغه بما هو مفيد فضلا عن إبراز مهارات الشباب المشاركين في المجال الرياضي.