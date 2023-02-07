استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس

استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم (عسكر) وعدة احياء في مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الفتى حمزة الأشقر (17 عاما) استشهد جراء اصابته برصاصة في الوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على (نابلس).

وأضاف البيان ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واحياء في المدينة حيث وقعت مواجهات مع عشرات الشبان ما أدى الى استشهاد الفتى الأشقر من مخيم (عسكر).

واشارت الوزارة إلى ان حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي ارتفعت الى 42 شهيدا بينهم تسعة أطفال وسيدة مسنة.