حارس السالمية يبعد الكرة من امام مرماه

العربي بطلا لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم للمرة الـ9 بتغلبه على السالمية بركلات الترجيح

6 فبراير، 2023
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توج فريق النادي العربي بلقب بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للمرة الـ9 في تاريخه بتغلبه على نظيره (السالمية) بركلات الترجيح (4 – 1) في نهائي موسم (2022 – 2023) الذي جمعهما اليوم الإثنين على ستاد جابر الدولي.

وتقدم السالمية أولا عن طريق لاعبه كارلوس ريفاس في الدقيقة الـ27 بعد ترجمته لكرة عرضية في الشباك ليتعادل (العربي) في آخر دقائق المباراة وتحديدا الدقيقة الـ89 بتسجيله كرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأحرز (السالمية) هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة 100 ليعود (العربي) ويسجل التعادل عن طريق لاعبه السنوسي الهادي بعد 6 دقائق معلنا اتجاه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسجل العربي أربع ركلات ترجيحية ناجحة مقابل ركلة واحدة للسالمية.

وبذلك حصد الفائز لقبه التاسع معادلا الرقم القياسي للكويت والقادسية مقابل لقبين للسالمية ولقب وحيد لكاظمة.

المصدر
كونا
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6 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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