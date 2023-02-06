الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أمين “مجلس التعاون” يعرب عن تعازيه في ضحايا الزلزال من تركيا وسوريا

6 فبراير، 2023
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب تركيا ما أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد البديوي في بيان تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الشعبين التركي والسوري متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الى 1541 قتيلا و9733 مصابا فيما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط وشمال سوريا إلى الى 430 حالة وفاة و1315 إصابة.

المصدر
كونا
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6 فبراير، 2023
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