وزير الخارجية يلتقي رؤساء بعثات مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)

وزير الخارجية يلتقي رؤساء بعثات مجموعة الدول الصناعية السبع “G7”

6 فبراير، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين في ديوان عام الوزارة مع رؤساء بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع الG7 كلا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سفير أستراليا لدى دولة الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين دولة الكويت ومجموعة الدول السبع وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبحث كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك الأوضاع الراهنة في أوكرانيا.

المصدر
كونا
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6 فبراير، 2023
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