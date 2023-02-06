جامعة الكويت: القمر الاصطناعي “كويت سات 1” في مرحلة استقبال أول إشارة

جامعة الكويت: القمر الاصطناعي “كويت سات 1” في مرحلة استقبال أول إشارة

أعلنت جامعة الكويت إن القمر الاصطناعي (كويت سات 1) يمر بنهاية المرحلة الأولية وهي مرحلة العمليات الأولية المبكرة لما بعد الإطلاق والتي يتم خلالها استقبال أول إشارة.

وقالت مديرة المشروع الوطني (كويت سات 1) والقائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتورة هالة الجسار في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن هذه المرحلة تعد مرحلة أولية يمر فيها أي قمر اصطناعي ينطلق إلى مداره حول الأرض وتستمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأضافت الجسار أنه يتم في هذه المرحلة إجراء الاختبارات على القمر الاصطناعي ومعايرة جميع أنظمته للتأكد من عملها بشكل جيد وتؤدي وظيفتها المطلوبة.

وأفادت بأن الفريق الفني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول يتواصل مع القمر الاصطناعي بشكل ممتاز وذلك بإرسال واستقبال الإشارات من المحطة الأرضية في كلية العلوم بجامعة الكويت.

وأكدت أن الفريق الفني يعمل على مدار 24 ساعة للتحقق من سلامة جميع أنظمة (كويت سات 1) مثل (EPS) أو نظام الطاقة الإلكتروني المسؤول عن توليد الطاقة من الخلايا الشمسية ومن ثم تخزينها في البطارية ليتم توزيعها إلى أنظمة القمر الاصطناعي.

ولفتت إلى أنه تم التحقق بنجاح من سلامة نظام (ADCS) المسؤول عن استقرار وتوجيه القمر أثناء تواجده في المدار مشيرة إلى انه مازال العمل جاريا يوميا من قبل الفريق الفني للتحقق من سلامة جميع الأنظمة الأخرى.

وبينت أنه سيتم قريبا وبعد الانتهاء من جميع الاختبارات لكل أنظمة القمر (كويت سات 1) تشغيل الكاميرا لالتقاط الصور الفضائية للكويت ومن ثم إرسالها إلى المحطة الأرضية في كلية العلوم بالجامعة ليتم استخدامها للتطبيقات المختلفة سواء التطبيقات البيئية أو غيرها من قبل الباحثين والطلبة.

يذكر أن القمر الاصطناعي (كويت سات 1) تابع لجامعة الكويت وممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع جهات حكومية في الدولة مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة.

وجرى إطلاق القمر في شهر يناير الماضي من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية بهدف تدريب الطلبة على تصميم وبناء الأقمار الاصطناعية (النانومترية) إضافة إلى إنشاء أول مختبر فضائي في جامعة الكويت ليكون مركزا لأبحاث وتطوير صناعة الفضاء.