الهيئة العامة للغذاء والتغذية

“هيئة الغذاء”: عدم السماح بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على حشرات الى البلاد

6 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الاثنين عدم السماح بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على حشرات الى البلاد.

وقالت اللجنة الفنية للأغذية بالهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعها انه لا يسمح بدخول تلك المنتجات طبقا للائحة الخليجية المعتمدة (الاشتراطات العامة للأغذية الحلال) والتي تحظر استخدام جميع أنواع الحشرات والديدان في الأغذية.

وأكدت حرص الهيئة عبر ادارتها الفنية المختلفة ولجانها الوطنية على متابعة كل ما يستجد من أمور تتعلق بالمنتجات الغذائية.

المصدر
كونا
الوسوم
6 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفارة الكويت بالأردن تدعو رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية

6 فبراير، 2023

وزير الخارجية يعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال ووسط سوريا وجنوب تركيا

6 فبراير، 2023

“الأرصاد الجوية”: طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار

6 فبراير، 2023

“السكنية”: السماح بإجراءات التنازل والتبادل في 3 مناطق وتخفيض سعرها الرمزي

6 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى