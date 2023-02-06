“هيئة الغذاء”: عدم السماح بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على حشرات الى البلاد

“هيئة الغذاء”: عدم السماح بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على حشرات الى البلاد

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الاثنين عدم السماح بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على حشرات الى البلاد.

وقالت اللجنة الفنية للأغذية بالهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعها انه لا يسمح بدخول تلك المنتجات طبقا للائحة الخليجية المعتمدة (الاشتراطات العامة للأغذية الحلال) والتي تحظر استخدام جميع أنواع الحشرات والديدان في الأغذية.

وأكدت حرص الهيئة عبر ادارتها الفنية المختلفة ولجانها الوطنية على متابعة كل ما يستجد من أمور تتعلق بالمنتجات الغذائية.