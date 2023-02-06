سفارة الكويت بالأردن تدعو رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية

دعت سفارة دولة الكويت لدى الأردن اليوم الاثنين رعاياها الموجودين بمحافظات المملكة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف الجوية السائدة في الأردن.

وحثت السفارة في بيان صحفي المواطنين الكويتيين على التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الأردنية عند التعامل مع المنخفض الجوي حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي الى تكون السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط الثلوج وحدوث حالات تجمد وصقيع في عدد من المناطق الأردنية.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين إلى التواصل المباشر معها عند طلب المساعدة على الخط الساخن رقم 00962793202020.

يذكر أن الاردن يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا تتحول إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها 90 كم في الساعة.