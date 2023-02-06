وزير الخارجية يعرب عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال ووسط سوريا وجنوب تركيا

عبر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية.

وقدم الشيخ سالم الصباح في تصريح صحفي خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

وبين أنه في هذا الإطار وبأمر من القيادة السياسية بدولة الكويت تم إرسال طائرة خاصة إلى تلك المنطقة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها مؤكدا أن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.