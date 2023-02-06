“الأرصاد الجوية”: طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم ورياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للغبار

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الاثنين معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

وذكر رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 18 و21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتوقع البلوشي أن يكون الطقس في الليل بارد وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأشار الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 و5 درجات مئوية خاصة على المناطق الصحراوية.