المؤسسة العامة للرعاية السكنية

“السكنية”: السماح بإجراءات التنازل والتبادل في 3 مناطق وتخفيض سعرها الرمزي

6 فبراير، 2023
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بإلغاء قيد عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة قبل مرور 10 سنوات من استلام القسيمة في ثلاث مناطق سكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة ناصر خريبط في بيان صحفي اليوم الاثنين إن المناطق هي (الصباحية) و(أبو حليفة) وخيطان الجنوبي (القطعتان الأولى والثانية) مشيرا إلى تخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار كويتي (نحو 5ر16 ألف دولار أمريكي).

المصدر
كونا
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6 فبراير، 2023
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