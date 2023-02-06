سمو أمير البلاد يعزي الرئيس التركي بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين وتدمير واسع للمرافق العامة والخاصة والممتلكات سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على الجمهورية التركية وشعبها الصديق نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما يعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية مماثلة.