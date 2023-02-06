سمو ولي العهد يستقبل وزير الدفاع بالإنابة حيث قدم لسموه العقيد الشطي بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا للكويت في موسوعة غينيس

سمو ولي العهد يستقبل وزير الدفاع بالإنابة حيث قدم لسموه العقيد الشطي بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا للكويت في موسوعة غينيس

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح حيث قدم لسموه العقيد الركن بحري المهندس يوسف خليل الشطي وذلك بمناسبة تحقيقه رقما قياسيا عالميا جديدا باسم دولة الكويت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأسرع سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.

هذا وقد هنئه سموه حفظه الله على هذا الإنجاز الرياضي متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم والازدهار مؤكدا سموه حفظه الله على الدعم الكامل للشباب الكويتي المجتهد لرفع راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الدولية.