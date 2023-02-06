صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام نيوزيلندا بالعيد الوطني

6 فبراير، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولنيوزيلندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سيندي كيرو حاكم عام نيوزيلندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لفخامتها وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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6 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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