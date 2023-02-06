الهلال الأحمر الكويتي

“الهلال الأحمر الكويتي” تعلن تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا

6 فبراير، 2023
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علنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاثنين تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا.

وقالت الامين العام للجمعية مها البرجس ان الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الاحمر التركي والمنظمات الإنسانية الاخرى للوقوف والاطلاع على الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال.

وأكدت البرجس ان الجمعية تتابع بقلق شديد التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال المدمر وما يواجهه السكان هناك من ظروف إنسانية قاسية معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضررين جراء هذا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

واشارت الى ان الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء والأصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المنكوبين وإنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم.

المصدر
كونا
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6 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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