زلزال يضرب سوريا وتركيا يسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى

ضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر الاثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل ودمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

قتل 237 شخصا على الأقل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في سوريا نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، بينما أفاد مصدر طبي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا عن سقوط عشرات القتلى.

اما في تركيا، فلقي 284 شخصا على الأقل حتفهم، وفق ما أفاد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي.

وأفاد المصدر أن أكثر من 2300 شخص أصيبوا بجروح نتيجة أكبر زلزال تشهده تركيا منذ قرن على الأقل، مشيرا إلى تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدن كبرى عدة.

وبحسب وكالة AFAD، بلغت قوّة الزلزال الذي ضرب ليلًا 7,4 درجات على عمق سبعة كيلومترات.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أنّ الهزّة الأرضيّة شعر بها السكّان في جنوب شرق تركيا وكذلك في لبنان وقبرص.

وأظهرت صور بثّها الإعلام التركي أبنية مدمّرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد، ما يفاقم المخاوف من أن تكون الحصيلة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة حتى الآن.

وشاهد مراسل فرانس برس في ديار بكر، المدينة الكبيرة في جنوب شرق البلاد، مبنى منهارًا، ورجال إنقاذ يعملون على إخراج أشخاص من تحت الأنقاض.

على تويتر، شارك مستخدمو الإنترنت الأتراك هويّات وأماكن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض في مدن عدّة في جنوب شرق البلاد.

وقال رئيس بلديّة أضنة زيدان كارالار إنّ مبنيَين من 17 طابقا و14 طابقا دُمّرا، وفق ما نقلت عنه قناة تي آر تي.

نداء لدعم دولي

وقال وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو لقناة “خبر ترك”، إنّ “جميع فرقنا في حالة تأهّب. لقد أصدرنا إنذارًا من المستوى الرابع. هذا نداء” من أجل تقديم مساعدة دوليّة.

في سوريا، قالت وزارة الصحة في بيان “639 إصابة – 237 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس”، بينما تحدّث جهاز الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة (الخوذ البيضاء) عن “عشرات الضحايا ومئات المصابين والعالقين تحت الأنقاض”.

وسُجّلت 50 هزة ارتدادية في تركيا، بحسب AFAD.

ودعا محافظ غازي عنتاب السكان إلى التجمع في الخارج رغم البرد فيما دعا رئيس “ديانت”، هيئة الشؤون الدينية، الأتراك المحتاجين إلى المساعدة للجوء إلى المساجد.

تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا هو من بين الأعلى في العالم.

أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوّة 6,1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى خمسين جريحًا ومتسبّبًا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

في كانون الثاني/يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وفي تشرين الأوّل/أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين.