“الزراعة” ترفع الحظر عن استيراد المجترات الحية من صربيا ومقدونيا والطيور من استونيا

“الزراعة” ترفع الحظر عن استيراد المجترات الحية من صربيا ومقدونيا والطيور من استونيا

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارين برفع الحظر عن استيراد جميع انواع المجترات الحية والابل من صربيا ومقدونيا والطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من استونيا لخلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وأكد القراران ضرورة خضوع جميع الارساليات للشروط والضوابط التي تصدرها ادارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والاجراءات المنصوص عليها في لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشددا على أنه سيتم رفض الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على ان يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة اي مسؤولية.

يذكر أن الحيوانات المجترة هي التي تأكل طعامها عن طريق عملية الاجترار ومنها البقر والماعز والخراف والزرافة والبايسن والقطاس والأيل والألبكة واللاما والظباء.