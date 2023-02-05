قوة الإطفاء العام

الإطفاء: إحالة قائد مركبة إطفاء للتحقيق لمخالفته اشتراطات البيئة

5 فبراير، 2023
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ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها بأن القوة قامت بإحالة قائد مركبة إطفاء للتحقيق تمهيدا لاتخاذ اللازم اتجاهه بعدما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإلقاء مخلفات بالطريق العام، واوضحت الادارة بأن المحافظة على البيئة والأرواح والممتلكات هي من صميم عمل رجل الإطفاء ، وان هذا التصرف سيقابله الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لاحقا مع قائد المركبة الذي خالف اشتراطات البيئة والذوق العام.

المصدر
فوة الإطفاء
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5 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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