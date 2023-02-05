وزارة الصحة

وزارة الصحة تدشن المرحلة التشغيلية الثالثة لمستشفى الفروانية الجديد

5 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

دشنت وزارة الصحة المرحلة التشغيلية الثالثة لمستشفى الفروانية الجديد وتشمل أجنحة النساء والولادة والأطفال الخدج وعيادة الأم والجنين وحوادث النساء والولادة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد ان الفترة المقبلة ستشهد تدشين باقي الاقسام والاجنحة لتكتمل بذلك المنظومة الصحية في المستشفى.

وكانت الوزارة قد دشنت في اغسطس من العام الماضي المرحلة التشغيلية الاولى اعقبها تدشين المرحلة الثانية في سبتمبر للمستشفى الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية ضمن التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

ويعتبر هذا المستشفى من بين أكبر نماذج الخدمة الصحية المتكاملة في البلاد والتي تتسق مع أحدث المواصفات العالمية المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصياتهم ومزود بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا.

وأقيم المستشفى على مساحة 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 مبان رئيسية وهي المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية ومبنى الأسنان ومبنى الخدمات ومبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 7 أدوار بطاقة استيعابية ل1400 سيارة اضافة الى جسر معلق يربط مواقف السيارات بالمستشفى.

المصدر
كونا
الوسوم
5 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وفد المستشفى الفرنسي “غوستاف روسي” يزور مركز الكويت لمكافحة السرطان ويشيد بامكانياته

5 فبراير، 2023

وزير الصحة: نعمل على تطوير الرعاية المركزة والأداء الفني ومواكبة أحدث المستجدات العلمية

4 فبراير، 2023

“الصحة”: تدشين حملة تطعيم لقاح “كوفيد-19” ثنائي التكافؤ عبر 15 مركزا

1 فبراير، 2023

وزارة الصحة والطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية يبحثون تطوير المنظومة الصحية في مطار الكويت الدولي

28 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى