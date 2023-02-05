وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الأخوية الراسخة والروابط المتجذرة بين البلدين

بحث وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ونظيره وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود العلاقات الأخوية الراسخة والروابط المتجذرة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتم استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كافة المجالات وضمان التنفيذ الفعال لفرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبشرية والأمنية وفي القطاعات الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما وتحقيقا لما تصبو إليه قيادتي البلدين من تقدم وازدهار للشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى دولة الكويت يومي السبت والأحد 4 – 5 فبراير 2023.