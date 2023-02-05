“التطبيقي” تدشن الموقع الالكتروني الخاص بمنتدى الامن السيبراني لكلية الدراسات التكنولوجية

دشنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الاحد الموقع الالكتروني الخاص بمنتدى الامن السيبراني لكلية الدراسات التكنولوجية (تحديات وحلول) المقرر اقامته في الفترة من 15 إلى 16 فبراير الجاري في مقر الهيئة الرئيسي بالشويخ.

وقالت رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة والمنسق العام للمنتدى الدكتورة فداء الشهوان في تصريح صحفي انه تم اليوم فتح باب التسجيل لحضور فعاليات المنتدى والورش والمسابقات العلمية وذلك عبر الصفحة الرئيسية للهيئة والموقع الرسمي للمنتدى http://cscs.paaet.edu.kw.

واضافت الشهوان ان المنتدى الذي ينظمه قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية بالتنسيق مع مركز الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية الحيوية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني.

واشارت الى أن هناك رعاية استراتيجية وتقنية لكل من هيئة الاتصالات ونظم المعلومات والمعهد العالمي للمهندسين الكهربائيين والالكترونيين فرع الكويت إلى جانب مشاركة عدد كبير من الرعاة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك بوبيان وشركة الاتصالات الكويتية وغيرها من الشركات التجارية المهتمة في مجال خدمة المجتمع.

وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى عرض أحدث المعلومات ذات الصلة بالأنظمة الالكترونية والتطرق إلى أبرز التهديدات السيبرانية وتداعياتها وطرق مواجهتها وإدارة الأزمات الإلكترونية اضافة الى التوعية بكيفية الاستفادة من الموارد والبرامج المتاحة من مختلف التخصصات لتوفير نظم الحماية في بيئات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وذكرت أن المنتدى يضم محاضرات وحلقات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج الكويت وتغطي جميع المجالات علاوة على تنظيم ثمانية ورش علمية في مجال تكنولوجيا الامن السيبراني تستقطب المهتمين في هذا المجال ويشارك بها نخبة من المختصين في التكنولوجيا والأمن السيبراني.

ودعت المهتمين بهذا المجال الى التسجيل والمشاركة الفعالة لتحقيق هدف ورؤية المنتدى والمساهمة في تعزيز أهمية ودور ثقافة أمن المعلومات لحماية الأمن القومي مشيرة الى أنه يصاحب المنتدى معرض متخصص يضم أبرز المشاريع الطلابية في مجال التكنولوجيا وامن المعلومات.