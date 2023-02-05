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وفد المستشفى الفرنسي “غوستاف روسي” يزور مركز الكويت لمكافحة السرطان ويشيد بامكانياته

5 فبراير، 2023
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في إطار زيارته لاستكمال رسم الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك لعلاج أمراض السرطان، تفقد وفد مستشفى “غوستاف روسي” الفرنسي مركز الكويت لمكافحة السرطان، والمراكز التخصصية التابعة له، حيث زار الوفد:

  • مركز حسين مكي جمعه للجراحة التخصصية
  • مركز يعقوب بهبهاني لزراعة النخاع والمختبرات التخصصية
  • مركز الشيخة بدريه الأحمد لعلاج الأورام والخلايا الجذعية
  • مركز فيصل سلطان بن عيسى للتشخيص والعلاج الإشعاعي

هذا وقد تخلل الزيارة العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والاستماع إلى شرح مقدم من مدير الهيئة الطبية في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور جاسم البراك، حول ما يتمتع به المركز من إمكانيات أشاد بها الوفد الزائر، والذي أعرب عن تطلعه لبدء آفاق التعاون في القريب بمشيئة الله.

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5 فبراير، 2023
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