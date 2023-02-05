النائب خالد الطمار

خالد الطمار يقترح إنشاء دوارين للحد من الزحام في مداخل منطقة سلوى

5 فبراير، 2023
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أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء دوارين كبديل عن إشارتي المرور بين طريق 30 وشوارع سلوى للحد من الزحام في مداخل المنطقة، ونص الاقتراح على ما يلي:

يعاني سكان منطقة سلوى من الزحام الكبير في العديد من مداخلها ومخارجها الأمر الذي يتسبب في تأخر الموظفين عن أعمالهم والطلاب عن مدارسهم فضلا عن ضياع الكثير من الوقت في الانتظار وعليه تحتاج منطقة سلوى إلى العديد من التطويرات في المداخل والمخارج الخاصة بها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

تنفيذ وإنشاء دوار بديلا عن إشارة المرور الواقعة مع تقاطع طريق (30) وشارع سالم غانم الحريص، وتنفيذ وإنشاء دوار بديلا عن إشارة المرور الواقعة مع تقاطع طريق (30) وشارع التعاون والدائري السادس.

المصدر
الدستور
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5 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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