بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.3 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.3 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 3ر6 نقطة ليبلغ مستوى 66ر7336 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر128 مليون سهم عبر 5993 صفقة نقدية بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 6ر83 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر23 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5644 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 11ر71 مليون سهم عبر 2639 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار (نحو 9ر20 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر0 نقطة ليبلغ مستوى 3ر8160 نقطة من خلال تداول 3ر57 مليون سهم عبر 3354 صفقة بقيمة 6ر20 مليون دينار (نحو 4ر62 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر28 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5737 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر0 في المئة من خلال تداول 5ر50 مليون سهم عبر 1708 صفقات نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار).

وكانت شركات (التقدم) و(ع عقارية) و(استهلاكية) و(متحدة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(مشاريع) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(ميدان) و(الإنماء) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.