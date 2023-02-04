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جامعة الكويت تستقبل غدا نحو 42 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

4 فبراير، 2023
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تستقبل جامعة الكويت غدا الأحد نحو 42 ألف طالب وطالبة من المستجدين والمستمرين بالدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (20232022).

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله الهاجري في تصريح صحفي اليوم السبت إن عدد الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني يقارب 2700 طالب وطالبة بمختلف الكليات.

وذكر الهاجري أن الجامعة هيأت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي ووفرت البيئة الدراسية المناسبة لهم من خلال توفير كافة الخدمات وتجهيز القاعات الدراسية لاستقبالهم.

وأشار إلى أن جزءا مهما من عمل العمادة هو تقديم المعلومات وشرح اللوائح والنظم التي تصب في مصلحة الطالب منذ دخوله الجامعة إلى استلام شهادة التخرج لافتا إلى أن على الطلبة التعاون مع مكاتب الإرشاد والتوجيه المتواجدة في جميع الكليات.

المصدر
كونا
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4 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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