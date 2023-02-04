أبطال البكالوريا الامريكية يقنصون التأهل في مسابقة الروبورتات تحت الماء ويحصدون مقعدا لبطولة غرب أسيا

حقق طلبة مدرسة البكالوريا الامريكية فوزا في المركز الاول في مسابقة تحدي الكويت للربورتات تحت الماء حيث ضمت فرق المدرسة كلا من يوسف المزيدي وحسن المذكور وراشد الشبلي و عبدالرحمن التركيت وعبدالعزيز العوضي وعبدالعزيز الحولان و شيخة الإبراهيم ومحمد الصباح وخالد الزمامي.

وأعلنت الهيئة العامة للشباب عن فوز ست فرق بالمركز الأول في هذه المسابقة وتأهلهم لبطولة غرب آسيا والتي تنظمها سنويا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جامعة خورفكان فرع الشارقة.

وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي أن المسابقة اتبعت نهجا فريدا يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مشيرا الى ان الهندسة البحرية كانت محور التحدي إضافة إلى خوض المشاركين تجربة تصميم وتنفيذ غواصة آلية مدارة عن بعد باستخدام أساسيات تصميم السفن والغواصات.

ولفت إلى أن المنهج العلمي صمم للمسابقة خصيصا لمساعدة الطلاب من عمر 11 سنة إلى عمر 16 سنة على تجميع قطع الغواصة الآلية وتركيبها واختبارها ومن ثم المشاركة في إطلاق غواصاتهم حيث تشمل المسابقة ثلاث مراحل وهي أداء الغواصات من المناورة والعودة إلى الوضع الطبيعي والتصميم الإبداعي وتقديم الملاحظات الهندسية.

وقال ان المسابقة جاءت تماشيا مع رؤية الكويت التنموية في ريادة الشباب وتمكينهم مركزة على الجانب التقني والتكنلوجي في ظل التحول الرقمي ودفع الشباب ذو المهارات والمواهب للمشاركات المحلية والإقليمية و العالمية.

وأضاف ان المسابقة تقام سنويا لتأهيل الفائزين للمنافسة الدولية التي تقام في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية متمنيا لهم التوفيق والنجاح