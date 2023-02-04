الاتحاد الأوروبي يعلن وضع سقف إضافي على أسعار المنتجات البترولية الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الاتفاق مع مجموعة السبع (جي 7) ضمن “التحالف الدولي لسقف الأسعار” على وضع سقف إضافي لأسعار المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا كالديزل وزيت الوقود.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنه جرى تحديد مستويين لسعر المنتجات البترولية الروسية أحدهما “للمنتجات البترولية الأغلى ثمنا” مثل الديزل والكيروسين والبنزين عند 100 دولار للبرميل والآخر للمنتجات البترولية “الأقل جودة” مثل الوقود والنافتا عند 45 دولارا للبرميل وسيبدأ تطبيقهما في غدا الأحد.

وأكد البيان في الوقت نفسه مواصلة الاتحاد الأوروبي ضمان ألا تؤثر العقوبات على صادرات روسيا من الطاقة والحبوب إلى باقي الدول.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “تلك الإجراءات ستجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدفع ثمن حربه الفظيعة لا سيما وأن عقوباتنا تؤدي إلى تآكل اقتصاد بلاده”.

وأضافت فون دير لاين أنه “تم الاتفاق على هذه الإجراءات مع شركائنا في مجموعة السبع (جي 7) ما سيزيد من تقلص موارد (بوتين) لشن الحرب” مشيرة إلى أنه “بحلول ال 24 من فبراير الجاري أي بعد عام بالضبط من غزوه لأوكرانيا سنطبق الحزمة العاشرة من العقوبات”.

ويتكون “تحالف الدولي لسقف الأسعار” من أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.