السفير ناصر القحطاني يؤكد أهمية دورات كلية دفاع الناتو في تعزيز الكوادر الوطنية

أكد سفير الكويت لدى ايطاليا ناصر القحطاني اليوم الجمعة أهمية دورات (كلية دفاع الناتو) في تعزيز خبرات الكوادر العسكرية والدبلوماسية الوطنية الكويتية في اطار الشراكة والحوار مع الحلف.

جاء ذلك بمناسبة حضور السفير القحطاني بجانب قائد وعميد الكلية وسفراء الدول المشاركة حفل تخرج ضابطين كويتيين مبتعثين من وزارتي الدفاع والداخلية ضمن منتسبي (الدورة المتقدمة 141 للرتب العليا) بالكلية والذي أقيم بمقر الأكاديمية العسكرية الرفيعة بالعاصمة الايطالية روما.

وقال السفير القحطاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مواظبة المبتعثين الكويتيين على الالتحاق بدورات (كلية دفاع الناتو) العليا تساهم في التقدم المهني للكوادر الوطنية لخدمة دور الكويت ومشاركتها في الحوار والتعاون الايجابي ضمن منظمات المجتمع الدولي ومنها حلف شمال الأطلسي ازاء التحديات المشتركة.

وأكد أهمية مشاركة كوادر مؤسسات الدفاع والأمن الوطنية في هذه الدورات لاسيما المخصصة للرتب العليا بجانب مبتعثي الدول المشاركة وهو ما يثري خبراتهم في المحافل الدولية ومواكبة أحدث العلوم واكتساب القدرات على تعميق أطر الحوار لزيادة التعاون الدولي وإيجاد حلول للأوضاع الناشئة.

وهنأ السفير القحطاني الخريجين الكويتيين المبتعثين من وزارة الدفاع العقيد الركن عبدالعزيز العصيمي ومن وزارة الداخلية الرائد علي العنزي بإتمام الدورة الأكاديمية بمهنية والنجاح في أرفع معهد عسكري فكري واستراتيجي لحلف (الناتو) ودوراته على مدى 70 سنة.

وتشكل الدورات الدراسية للتعاون الاقليمي أهم مبادرات حلف الناتو الأكاديمية مع البلدان المنخرطة في (الحوار المتوسطي) و(مبادرة تعاون إسطنبول) ومع البلدان الشريكة في الشرق الأوسط المنبثقة عن قمة ريغا في 2006 وقرارها بتعزيز حوار أوثق وتعاون مكثف في مجال التعليم.