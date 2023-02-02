وزير الدفاع التركي: الاجتماعات الثلاثية بين تركيا وروسيا وسوريا ستستمر بوفود فنية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار اليوم الأربعاء إن الاجتماعات الثلاثية بين تركيا وروسيا وسوريا ستستمر خلال الأيام المقبلة على مستوى الوفود الفنية.

وأوضح الوزير التركي في كلمة خلال مشاركته بفعاليات “يوم المراقب المميز” بحضور نظيريه الأذربيجاني ذاكر حسنوف والجورجي جوانشير بورشولادزه بولاية (قارص) التركية أن تركيا تتبع سياسة خارجية مستقرة ومبنية على المنطق.

وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا العسكرية بدول الجوار هو القضاء على التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود والحيلولة دون توافد لاجئين جدد إلى تركيا.

وأضاف أن أنقرة لا يمكنها الإقدام على أي خطوة تضر بالسوريين المقيمين في تركيا أو داخل سوريا مشددا على أنها تسعى لتحقيق عودة آمنة لهم إلى ديارهم.

وفيما يخص التوتر بين تركيا واليونان في بحر إيجة أوضح أكار أن أثينا تواصل استفزازاتها رغم جهود أنقرة الرامية لإحلال الاستقرار والتهدئة.

وأشار إلى أن اليونان تواصل تسليح الجزر في بحر إيجة بشكل مخالف للقانون الدولي وأن المسؤولين في أثينا يجرون زيارات استفزازية إلى تلك الجزر.

وذكر “بدل الاستجابة لدعوتنا للسلام والحوار نرى اليونان تسعى لتحالفات مصطنعة وتضاعف جهودها للتسلح وهذا يتعارض مع روح التحالف بحلف شمال الأطلسي (ناتو) وحسن الجوار”.

وتابع “دعوتنا للحوار لا تعني ضعفا ونحن لا نهدد اليونان بل نقوم بما يجب أن نقوم به بموجب القانون الدولي. تركيا حليف موثوق وقوي ولن نسمح بفرض الأمر الواقع ومصرون على حماية مصالحنا في قبرص وبحري إيجة والمتوسط”.

وحول نية تركيا شراء مقاتلات أمريكية من طراز (اف 16) قال “هناك تقدم إيجابي بهذا الملف وننتظر من واشنطن الإقدام على خطوات ملموسة في أسرع وقت ممكن”.

واستطرد قائلا “قوة تركيا تنعكس بشكل مباشر على قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) فإذا كانت تركيا قوية فإن ذلك يعني زيادة قوة الناتو”.

وتطرق أكار إلى مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو قائلا “تركيا تدعم منذ البداية توسع الناتو وعلى السويد وفنلندا الالتزام بتعهداتهما في المذكرة الثلاثية التي أبرمت على هامش قمة زعماء الناتو في مدريد صيف العام الماضي”.

يشار إلى أنه في 28 يونيو الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بما يخص بمكافحة الإرهاب.