صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يشمل برعايته معرض المبادرات الشبابية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسوق المباركية

2 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم عصر اليوم معرض المبادرات الشبابية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بسوق المباركية.

وقد أناب سموه رعاه الله معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح لحضور فعاليات المعرض.

هذا ووصل ممثل سموه حفظه الله حيث كان في استقباله رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح.

بعدها قام ممثل سموه رعاه الله بجولة في ارجاء المعرض و بتكريم الجهات الراعية كما تم تقديم هدية تذكارية الى ممثل سموه حفظه الله بهذه المناسبة.

المصدر
كونا
الوسوم
2 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة “يوجه بفتح باب التطوع للجندي المهني”

2 فبراير، 2023

وزير الداخلية ووكيل الوزارة يشرفان على فك احراز اكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت

1 فبراير، 2023

وزير التربية: رفع العلم وتزيين قطاعات ومباني الوزارة لتعزيز الروح الوطنية لدى أبنائها الطلبة ومنتسبيها

1 فبراير، 2023

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة مراسم رفع العلم

1 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى