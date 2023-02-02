سمو أمير البلاد يشمل برعايته معرض المبادرات الشبابية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسوق المباركية

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم عصر اليوم معرض المبادرات الشبابية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بسوق المباركية.

وقد أناب سموه رعاه الله معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح لحضور فعاليات المعرض.

هذا ووصل ممثل سموه حفظه الله حيث كان في استقباله رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح.

بعدها قام ممثل سموه رعاه الله بجولة في ارجاء المعرض و بتكريم الجهات الراعية كما تم تقديم هدية تذكارية الى ممثل سموه حفظه الله بهذه المناسبة.