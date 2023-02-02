النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة “يوجه بفتح باب التطوع للجندي المهني”

تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الإدارة والقوى البشرية) عن فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بوظيفة (جندي مهني) للفئات التالية (الكويتيين/ أبناء الكويتيات/ أبناء الشهداء /حملة إحصاء 65 / أبناء العسكريين الغير كويتيين).

وعلى الراغبين بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تسجيل المتطوعين خلال الفترة من تاريخ

2022/2/5م ولغاية تاريخ 2022/2/11م.

للتسجيل ومعرفة الشروط العامة الدخول على الموقع الالكتروني اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 2022/2/5م:

https://vc.kuwaitarmy.gov.kw