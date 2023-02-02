الأركان العامة للجيش الكويتي

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة “يوجه بفتح باب التطوع للجندي المهني”

2 فبراير، 2023
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تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش (هيئة الإدارة والقوى البشرية) عن فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بوظيفة (جندي مهني) للفئات التالية (الكويتيين/ أبناء الكويتيات/ أبناء الشهداء /حملة إحصاء 65 / أبناء العسكريين الغير كويتيين).

وعلى الراغبين بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تسجيل المتطوعين خلال الفترة من تاريخ
2022/2/5م ولغاية تاريخ 2022/2/11م.

للتسجيل ومعرفة الشروط العامة الدخول على الموقع الالكتروني اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 2022/2/5م:

https://vc.kuwaitarmy.gov.kw

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2 فبراير، 2023
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