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جولة مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية في SVN

2 فبراير، 2023
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نظمت شركة أركان الكويت العقارية الشركة الفائزة بمزايدة (نادي الكورنيش سابقاً) وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لشركة أركان عبدالرحمن التركيت واصطحبهم جولة في منتجع ونادي SVN الجديد .

ومثل شركة المشروعات السياحية متمثلة رئيس مجلس الادارة محمد السقاف وعضوات مجلس الإدارة عالية الحميضي وأمل البراك والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري .

وشملت الجولة جميع أركان النادي ومرافقه التي نالت على إعجاب الحضور والذين أكدوا على تأثير هذا المشروع ودوره الكبير في تنمية القطاع الترفيهي بالكويت

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2 فبراير، 2023
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