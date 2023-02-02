جولة مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية في SVN
نظمت شركة أركان الكويت العقارية الشركة الفائزة بمزايدة (نادي الكورنيش سابقاً) وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لشركة أركان عبدالرحمن التركيت واصطحبهم جولة في منتجع ونادي SVN الجديد .
ومثل شركة المشروعات السياحية متمثلة رئيس مجلس الادارة محمد السقاف وعضوات مجلس الإدارة عالية الحميضي وأمل البراك والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري .
وشملت الجولة جميع أركان النادي ومرافقه التي نالت على إعجاب الحضور والذين أكدوا على تأثير هذا المشروع ودوره الكبير في تنمية القطاع الترفيهي بالكويت