بنك الخليج يوصي بتوزيع 10% نقداً و5% منحة عن 2022

حقق بنك الخليج أرباحاً صافية بلغت 61.8 مليون دينار عن عام 2022، بزيادة 46.8 %مقارنة مع عام 2021، بربحية سهم بلغت 19.45 فلساً، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس للسهم و5% أسهم منحة.

وعلق رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد /جاسم مصطفى بودي بالقول ” النتائج تظهر تقدماً استراتيجياً ممتازاً وتعكس النمو الملحوظ في أعمالنا المصرفية، مضيفاً ” الأداء المالي للبنك متفوق على جميع الأصعدة ومؤهلون للانطلاق إلى أفاق جديدة في المنافسة المصرفية”.