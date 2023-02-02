نساء أفغانيات

واشنطن تعلن عقوبات جديدة على طالبان بعد فرضها قيودا على النساء

2 فبراير، 2023
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أعلنت واشنطن الأربعاء فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد حركة طالبان رداً على منع توظيف النساء وتعليمهن في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في بيان “أتّخذ تدابير اليوم لفرض قيود إضافية على التأشيرات الممنوحة لبعض أعضاء طالبان الحاليين أو السابقين، وأعضاء جماعات أمنية غير حكومية وأفراد آخرين يعتبرون مسؤولين أو شركاء في قمع النساء والفتيات في أفغانستان.

وفرضت حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة مجدداً في آب/اغسطس 2021 قيوداً مشدّدة على الأفغانيات، فحظرت تولي النساء وظائف حكومية، ومنعتهنّ من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات أو حتى الحدائق العامة.

كذلك منعت طالبان المنظمات الحكومية من العمل مع النساء الأفغانيات منذ كانون الأول/ديسمبر، ما دفع منظمات عديدة إلى تعليق نشاطها.

وأكد بلينكن أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل بالتنسيق مع دول حليفة “بهدف جعل طالبان تدرك أن تداعيات مهمة ستترتب على أفعالها التي ستغلق الطريق أمام تحسن علاقاتها مع المجتمع الدولي”.

المصدر
أ ف ب
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2 فبراير، 2023
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