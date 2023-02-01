الدوري الإسباني: برشلونة يعزز صدارته ويبتعد 8 نقاط عن ريال مدريد

عزز برشلونة صدارته وابتعد بفارق 8 نقاط عن غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 2-1 الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل لاعبو برشلونة الأهداف الثلاثة للقاء، فتقدم النادي الكاتالوني بهدفي البرازيلي رافينيا (65) والعائد من الإيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (80)، ليعود ويقلص الفارق لصالح بيتيس بالنيران الصديقة لمدافعه الفرنسي جول كونديه (85).

قال تشافي هرنانديس مدرب برشلونة في تصريح لتلفزيون “موفيستار”: “خضنا مباراة رائعة… كان من الممكن أن نقتل المباراة برأسية أنسو فاتي، ثم جعلنا نهاية المباراة معقدة بعض الشيء لأنفسنا..”.

وأضاف “قدّم الفريق مباراة كبيرة، على أرض صعبة للغاية… لقد تطورنا كثيراً منذ المباراة ضد جيرونا (فاز برشلونة 1-صفر السبت). امتلكنا الهيمنة والصبر والهدوء، وتمكنا من المرور عبر الأجنحة، في الوسط، لإيجاد التفوق العددي… مباراة جيدة من جميع النواحي…”.

واردف “نمر بوقت جيد ونملك الروح المعنوية لمواصلة النجاحات”.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يواجه فالنسيا الخميس.

في المقابل، كان ريال بيتيس الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس يمني النفس بالفوز على برشلونة للبقاء على المسافة ذاتها مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع (34 نقطة) الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتواجه برشلونة وبيتيس في 12 الشهر الحالي في كأس السوبر الاسبانية في العاصمة السعودية الرياض، وكانت الغلبة للنادي الكاتالوني بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ضغط برشلونة في الشوط الاول فتحصل على أكثر من فرصة خطيرة لبيدري الذي اصطدم مرتين بالحارس البرتغالي روي سيلفا (18 و37)، فيما ألغى الحكم المساعد هدف رافينيا الرأسي بداعي التسلل بعد تمريرة من الهولندي فرنكي دي يونغ (33).

واستمر استعراض بيدري وكوستا، فتصدى الاخير للمرة الثالثة لكرة الدولي الاسباني مع بداية الشوط الثاني (48)، قبل أن يفتتح رافينيا التسجيل بعد تسارع رائع من المدافع الشاب ابن الـ 19 عاماً أليكس بالديه وتمريرة أمام مرمى الحارس سيلفا (65).

وضاعف العائد من الإيقاف لثلاث مباريات ليفاندوفسكي النتيجة لمتصدر الدوري بعد ركنية من بيدري ورأسية من الاوروغوياني رونالد أراوخو داخل المنطقة، وصلت إلى البولندي سددها بقدمه اليمنى لم يحرك لها سيلفا ساكناً (80).

وقلص بيتيس النتيجة بالنيران الصديقة من المدافع كونديه بعد عرضية من لويس أنريكي حاول الدنماركي أندرياس كريتنسن تشتيت الكرة إلى ركنية بضربة رأسية، إلا أن الفرنسي هز شباك حارسه الدولي الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (85).