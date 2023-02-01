لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

كأس الرابطة: مانشستر يونايتد يبلغ النهائي بفوزه على فورست

2 فبراير، 2023
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تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بعدما كرر فوزه على نوتنغهام فورست وانتصر 2-صفر في مباراة الإياب في أولد ترافورد اليوم الأربعاء.

وتفوق يونايتد بذلك 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في 26 فبراير شباط.

وتقدم أنتوني مارسيال بالهدف الأول في الدقيقة 73، بعدما تابع تسديدة زميله ماركوس راشفورد.

وبعد ثلاث دقائق، أضاف فريد لاعب الوسط الهدف الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من راشفورد وسجل من مدى قريب.

المصدر
وكالات
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2 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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