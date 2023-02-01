مجموعة قرصنة “موالية لروسيا” هاجمت مواقع مستشفيات بعدة دول أوروبية

أعلن جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي الأربعاء أنّ قراصنة إلكترونيين موالين لروسيا يقفون على الأرجح خلف هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا ومستشفيات في دول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا.

وأعلن مستشفى “يو إم سي جي” في غرونينجن بشمال هولندا السبت أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني.

والأربعاء، قال المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني إنّ “مستشفيات أوروبية، بما في ذلك في هولندا، استهدفتها على الأرجح مجموعة القرصنة الموالية لروسيا +كيلنات+”.

وأضاف “شنّت هذه المجموعة هجمات حرمان من الخدمات على المستشفيات (في بلدان) تساعد أوكرانيا” في الدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي.

ويتمّ في هجوم الحرمان من الخدمات إغراق الموقع المستهدف بطلبات وصول متزامنة.

وتابع المركز أنّ “هجمات الحرمان من الخدمة حققت حتى الآن نجاحًا متوسطا وتأثيرها محدود”.

وأعلنت مستشفيات في بريطانيا وألمانيا وبولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة أنّها تعرضت لهجمات مماثلة.

وفي الأسبوع الماضي تعرّضت مواقع إلكترونية لمطارات وإدارات عامة وأخرى في القطاع المالي في ألمانيا لهجمات نسبت إلى مجموعة “كيلنات”.

واتُهمت نفس المجموعة بالضلوع في هجوم حرمان من الخدمة استهدف موقع البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيد موافقة المؤسسة على قرار يصف روسيا بأنها “دولة راعية للإرهاب”.