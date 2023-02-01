صورة أرشيفية

مجموعة قرصنة “موالية لروسيا” هاجمت مواقع مستشفيات بعدة دول أوروبية

2 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلن جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الهولندي الأربعاء أنّ قراصنة إلكترونيين موالين لروسيا يقفون على الأرجح خلف هجوم سيبراني استهدف مستشفى في هولندا ومستشفيات في دول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا.

وأعلن مستشفى “يو إم سي جي” في غرونينجن بشمال هولندا السبت أنّ موقعه الإلكتروني تعطّل جراء هجوم إلكتروني.

والأربعاء، قال المركز الوطني الهولندي للأمن السيبراني إنّ “مستشفيات أوروبية، بما في ذلك في هولندا، استهدفتها على الأرجح مجموعة القرصنة الموالية لروسيا +كيلنات+”.

وأضاف “شنّت هذه المجموعة هجمات حرمان من الخدمات على المستشفيات (في بلدان) تساعد أوكرانيا” في الدفاع عن نفسها ضدّ العدوان الروسي.

ويتمّ في هجوم الحرمان من الخدمات إغراق الموقع المستهدف بطلبات وصول متزامنة.

وتابع المركز أنّ “هجمات الحرمان من الخدمة حققت حتى الآن نجاحًا متوسطا وتأثيرها محدود”.

وأعلنت مستشفيات في بريطانيا وألمانيا وبولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة أنّها تعرضت لهجمات مماثلة.

وفي الأسبوع الماضي تعرّضت مواقع إلكترونية لمطارات وإدارات عامة وأخرى في القطاع المالي في ألمانيا لهجمات نسبت إلى مجموعة “كيلنات”.

واتُهمت نفس المجموعة بالضلوع في هجوم حرمان من الخدمة استهدف موقع البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيد موافقة المؤسسة على قرار يصف روسيا بأنها “دولة راعية للإرهاب”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
2 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

تعبئة حاشدة في أنحاء فرنسا احتجاجًا على مشروع لتعديل نظام التقاعد

1 فبراير، 2023

بوتين يدعو لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروس

31 يناير، 2023

أوكرانيا تعلن أنها ستتسلم “ما بين 120 و140” دبابة ثقيلة غربية الصنع

31 يناير، 2023

منظمة التعاون الإسلامي: إحراق المصحف الشريف إهانة لجميع المسلمين

31 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى