وزير التربية: رفع العلم وتزيين قطاعات ومباني الوزارة لتعزيز الروح الوطنية لدى أبنائها الطلبة ومنتسبيها

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني حرص (التربية) على مشاركة مؤسسات الدولة الاحتفال بالأعياد الوطنية ورفع علم الكويت وتزيين ديوان عام الوزارة وكافة قطاعاتها ومبانيها لتعزيز الروح الوطنية لدى أبنائها الطلبة ومنتسبيها.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية على هامش قيام الوزير وقياديي الوزارة اليوم الأربعاء برفع العلم بديوان عام الوزارة إيذانا ببدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية للبلاد للعام 2023.

وأضاف العدواني أن الوزارة تسعى بجميع قطاعاتها للتمسك بالوحدة الوطنية من خلال مناهجها التي تغرس حب الوطن في أنفس الطلاب والتحصيل العلمي السليم للمشاركة في بناء الكويت الحبيبة بتعاضد أبنائها.

وتوجه بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد النواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وذكر البيان أن فريق الكشافة والزهرات قدم عروضا وفقرات احتفالية كما شملت الاحتفالية توزيع بطاقات (أعياد الوطن) دونها موظفو الوزارة وعلقت على جدارية في البهو احتفالا بالأعياد الوطنية.