“التربية”: حريصون على توفير جميع الاحتياجات والخدمات لطلبة المنح الدراسية

أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني حرص الوزارة على توفير جميع الاحتياجات والخدمات لطلبة المنح الدراسية داعيا الطلبة إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وقال السليماني في تصريح صحفي الأربعاء على هامش في احتفالية رفع العلم التي أقيمت في سكن الطلبة إن طلبة المنح من (آسيا وأفريقيا وأوروبا) ينعمون بفرصة للتحصيل العلمي في وطنهم الثاني الكويت.

وأضاف أن هذه الاحتفالية تعد فرصة لرفع العلم بحضور طلبة من عدة دول لافتا إلى إن الاحتفالات الوطنية التي تعيشها الكويت هذا العام تحت شعار (عز وفخر) تساهم في تعزيز وابراز اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي الكويتي والمقيمين على أرضها وتعبر عن عراقة وأصالة ومعاصرة الكويت وشعبها الوفي لقيادته الحكيمة والرشيدة.

وأشار إلى أن الاحتفالات الوطنية في سكن الطلبة يحصل لأول مرة ويأتي بهدف نشر السعادة والروح الوطنية في نفوسهم متمنيا لهم النجاح والتفوق.

ولفت السليماني إلى أن هذه الكوكبة من طلبة المنح الدراسية على اختلاف أوطانهم ولغاتهم يجتمعون على غاية كبرى وهي السعي والتزاحم من أجل نيل شرف العلم الذي سيحملونه إلى أوطانهم.