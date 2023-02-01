مدينة الكويت

“الارصاد الجوية”: طقس غير مستقر ورياح خفيفة الى معتدلة مثيرة للغبار

1 فبراير، 2023
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قالت ادارة الارصاد الجوية اليوم الاربعاء إن البلاد تتأثر بطقس غير مستقر ورياح خفيفة الى معتدلة مثيرة للغبار.

وأوضحت رئيس قسم التنبؤات الملاحية بإدارة الارصاد الجوية أميرة العازمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية حيث تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 06و30 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار العالق.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يتكون الضباب على بعض المناطق ليلا وان تكون هناك فرص لأمطار خفيفة غدا الخميس على بعض المناطق وضباب خفيف ليلا.

وقالت العازمي إنه ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة من اليوم الى السبت القادم تتراوح الصغرى ما بين 08 و11 درجة مئوية والعظمى ما بين 17و20 درجة مئوية.

المصدر
كونا
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1 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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