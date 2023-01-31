صورة أرشيفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو

بوتين يدعو لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروس

31 يناير، 2023
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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروس المجاورة لروسيا وإحدى الدول القليلة جدا الداعمة لها في هجومها على أوكرانيا.

وفي مرسوم نُشر الثلاثاء، كلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية التفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، من دون مزيد من التفاصيل.

وشكلت بيلاروس، حليف روسيا الوثيق، قاعدة خلفية للقوات الروسية في الهجوم الذي شنّته ضدّ أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لكنّ الجيش البيلاروسي امتنع حتى الآن عن الانخراط في القتال على الأراضي الأوكرانية.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت بيلاروس وروسيا تشكيل قوة عسكرية مشتركة مهامها، بحسب مينسك، “دفاعية” حصراً.

ويجري البلدان باستمرار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما يثير بانتظام تكهّنات بإمكان أن ينخرط الجيش البيلاروسي في الحرب التي يخوضها حليفه في أوكرانيا.

المصدر
أ ف ب
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31 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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