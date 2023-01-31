فريق من الشباب والشابات يجتمعون في برنامج إبداعي وعمل كرنفال للإحتفال بإنجازات المبدع الكويتي

لمدة 29 يوم يجتمع 40 شاب وشابة من مختلف الأقسام لعمل كرنفال تشجيعي تحت إشراف وتدريب مدربين متخصصين حاصلين على جوائز عالمية وإقليمية في مختلف المجالات منها كتابة السيناريو ، التصوير ، الموسيقى ، الإخراج ، الأزياء ، الديكور ، التصميم ، إدارة المشاريع ، التسويق ، العلاقات العامة واقسام اخرى بإدارة وإرشاد برنامج آلوان يعرب الذي يهدف بدورة إلى تحفيز وتطوير مهارات الشباب من خلال التعرف على نقاط قوتهم وتوظيفها في انتاج عمل فني تعليمي وتنفيذي مميز قائم على التعليم والتنفيذ .

يقود المخرج يعرب بورحمه هذا البرنامج التدريبي الفعّال حيث إنه يتمتع بخبرة 27 عاماً في مجال الإنتاج الإعلامي وأكثر من 12 عام في مجال التدريب والإرشاد وهو مؤسس برنامج آلوان يعرب التدريبي الميداني الذي يهدف إلى دعم الشباب الناشئة الطموحين والراغبين في اكتشاف ذواتهم وتطوير شغفهم من خلال تزويدهم بمهارات تأسيس وإدارة مشروع ناجح وإكتساب مهارات العمل الجماعي.

وآصبحوا مثالاً لخلية النحل ، كتلة شبابْ متحمسين لتعلم كل ماهو جديد ويقودهم الشغف لتعلم كل ماهو جديد وتطوير ثقافاتهم وتعزيز خبرتهم بالتطبيق العملي اليومي المكثف .