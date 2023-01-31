أوكرانيا تعلن أنها ستتسلم “ما بين 120 و140” دبابة ثقيلة غربية الصنع

أوكرانيا تعلن أنها ستتسلم “ما بين 120 و140” دبابة ثقيلة غربية الصنع

ستتسلّم أوكرانيا “ما بين 120 و140″دبابة ثقيلة غربية الصنع، على ما أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وذلك بعد أيام قليلة من إعطاء الغربيين الضوء الأخضر لهذه الشحنات.

وقال كوليبا في مقطع فيديو على فيسبوك “في الدفعة الأولى من المساهمات، ستتلقى القوات الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة حديثة غربية”، مذكّرا بأن هذه الدبابات هي من طراز ليوبارد 2 الألمانية وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها كييف عدد هذه الدبابات التي تعهّد حلفاؤها الغربيون تقديمها لها.

لكن عملية التسليم قد تستغرق أشهرا، وفق مصادر دبلوماسية، بين عمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها.

كذلك، تتردد بعض الدول، مثل فرنسا، في هذه المرحلة في إرسال مخزونها من الدبابات الثقيلة إلى أوكرانيا خشية إضعاف قدراتها العسكرية.