“فانتسي دوري زين” ينطلق لأول مرة في الكويت

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إطلاقها لأحدث مُفاجآتها لجماهير ومُحبّي الكرة الكويتية، وهي مُسابقة “فانتسي دوري زين” – أول لعبة لكرة قدم “الفانتسي” للدوري الكويتي الممتاز، والتي تنقل الشركة من خلالها المُنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، وتتوفّر الآن عبر dawrizain.com وتطبيق الهواتف الذكية على متجر App Store ومتجر Google Play.

ويأتي هذا الإطلاق تحت مظلّة الشراكة الاستراتيجية بين زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم، لتكون الشركة الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد خلال المواسم 2022-2026 وهي الدوري الكويتي الممتاز الذي يُعرف الآن باسم “دوري زين”، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمها لـ “أغلى الكؤوس” كأس صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم “كأس زين”.

وكبادرة منها لتُحمّس الجميع على المشاركة والتنافس فيما بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، وضعت زين جوائز نقدية قيّمة للفائزين بمُسابقة الفانتسي بإجمالي 10,000 دينار كويتي، وستقدّمها للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى أصحاب النقاط الأعلى بين جميع اللاعبين في نهاية الموسم كالتالي: جائزة المركز الأول 5 آلاف د.ك، وجائزة المركز الثاني 3,500 د.ك، وجائزة المركز الثالث 1,500 د.ك، وتنطلق المُسابقة رسمياً ابتداءً من الجولة الثانية عشر من دوري زين.

وتُعتبر لعبة “الفانتسي” من الألعاب الإلكترونية الأكثر انتشاراً في الدوريات الأوروبية والعالمية، وقد أرادت زين أن تُقدّم للجماهير الكويتية التجربة ذاتها لكن بنكهة محلية 100%، بحيث تُقدّم المُسابقة تجربة ممتعة للمشاركين تُمكّنهم من اختيار فريقهم الخاص والتنافس مع لاعبين آخرين وتحقيق الفوز بالبطولات فيما بينهم، بحيث يختار المشارك 15 لاعباً ليشكل فريقه، وتتفاوت أسعار اللاعبين حسب أدائهم الفعلي في الدوري الكويتي الممتاز.

ويتم إعطاء كل مُشارك ميزانية قدرها 100 مليون دينار كويتي لشراء لاعبيه وتشكيل فريقه الخاص، ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط في اللعبة على أحداث المباريات الحقيقية في دوري زين، وتتواجد اللعبة عن طريق الموقع الإلكتروني dawrizain.com وتطبيق الهواتف الذكية Dawri Zain عبر متجر App Store ومتجر Google Play.