بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 4.03 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 4.03 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 03ر4 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7277 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 11ر113 مليون سهم عبر 8776 صفقة نقدية بقيمة 4ر44 مليون دينار (نحو 5ر134 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5623 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 4ر52 مليون سهم عبر 3158 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 مليون دينار (نحو 14ر25 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 41ر8085 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 6ر60 مليون سهم عبر 5618 صفقة بقيمة 36 مليون دينار (نحو 109 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13ر12 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5725 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 5ر39 مليون سهم عبر 1735 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (صلبوخ) و(الديرة) و(تحصيلات) و(صكوك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(وثاق) و(سنام) و(أريد)الأكثر انخفاضا.