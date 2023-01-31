سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة “خوي”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة (خوي) شمال غربي إيران وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية الى فخامة الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة (خوي) شمال غربي إيران مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية مماثلة.