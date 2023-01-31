صادرات النفط الكويتي لليابان ترتفع بنسبة 19.4 بالمئة في ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الثلاثاء أن صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت في ديسمبر الماضي بنسبة 4ر19 بالمئة عن ديسمبر 2021 لتصل إلى 11ر8 مليون برميل ما يعادل 262 ألف برميل يوميا في أول زيادة منذ أربعة أشهر.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 8ر8 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة ب4ر7 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان 221 ألف برميل يوميا في العام الماضي بزيادة 9ر5 بالمئة عن عام 2021 مشكلة 1ر8 بالمئة من واردات اليابان من النفط.

وانخفض إجمالي واردات النفط اليابانية في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 3ر0 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 96ر2 مليون برميل يوميا.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 2ر93 بالمئة من الإجمالي بانخفاض 0ر2 نقطة مئوية عن العام الماضي.

واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة رغم انخفاض وارداتها إلى اليابان بنسبة 6ر5 بالمئة عن العام الماضي لتبلغ 21ر1 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة ب 08ر1 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغ 1ر7 بالمئة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة ب 127 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة ب 119 ألف برميل يوميا.

وارتفعت واردات النفط الخام اليابانية في عام 2022 بنسبة 7ر9 بالمئة ما يعادل 73ر2 مليون برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.