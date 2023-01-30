منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة التفجير الانتحاري داخل مسجد في بيشاور بباكستان

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الكثيرين.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه في بيان اليوم الاثنين عن إدانته هذا “العمل الشنيع” مقدما خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب باكستان راجيا الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد طه موقف منظمة التعاون الإسلامي ضد جميع أشكال الإرهاب ومظاهره مؤكدا دعم المنظمة حكومة باكستان في التصدي للإرهاب.

وكانت السلطات الباكستانية اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا بمدينة (بيشاور) في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد إلى 50 قتيلا و157 جريحا.