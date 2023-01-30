“الداخلية”: لجان تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين تبدأ أعمالها في فبراير المقبل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين أنه بالنظر إلى صدور القرار الوزاري بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب فإن هذه اللجان ستبدأ أعمالها خلال شهر فبراير 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي نظرا إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تقضي بأن يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين كما أن المادة الثامنة من ذات القانون تقضي بأن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام.

وأوضحت أن التعديل السنوي يشتمل على إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية وإضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين عاما واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين عاما.

وأضافت أن التعديل يشتمل كذلك على إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة وحذف أسماء المتوفين وحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق وحذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

ولفتت إلى أنه على المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط التسجيل التقدم بطلباتهم للجنة القيد في الجدول الانتخابي المخصص لمنطقة سكنهم والشروط التي يلزم توافرها هي أن يكون طالب القيد كويتي الجنسية وفقا للقانون وأن يكون بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة خلال شهر فبراير 2023.

وأشارت إلى أنه على طالب القيد أن يقدم للجنة الجنسية الأصلية وصورة عنها وكذلك البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها.