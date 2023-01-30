دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة “بيشاور” الباكستانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة (بيشاور) الباكستانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لاستهداف دور العبادة ولكافة أشكال الارهاب والتطرف ووقوفها التام إلى جانب جمهورية باكستان الصديقة في هذا المصاب قيادة وحكومة وشعبا.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.