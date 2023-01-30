وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة “بيشاور” الباكستانية

30 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة (بيشاور) الباكستانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لاستهداف دور العبادة ولكافة أشكال الارهاب والتطرف ووقوفها التام إلى جانب جمهورية باكستان الصديقة في هذا المصاب قيادة وحكومة وشعبا.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر
كونا
الوسوم
30 يناير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده

30 يناير، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الباكستاني بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور

30 يناير، 2023

نائب رئيس الحرس الوطني يؤكد أهمية التمارين الميدانية لصقل خبرات المنتسبين لتنفيذ الخطط العسكرية

30 يناير، 2023

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس الجزائري

30 يناير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى